Pour avoir fracassé sa raquette sur le poteau du filet en finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz, après avoir été breaké dans le cinquième set, Novak Djokovic a écopé d’une amende de 8 000 dollars, soit environ 7 120 euros. Une somme déduite de son prize money de fina­liste, estimé à environ 1,37 million d’euros.

Cette annonce du All England Lawn Tennis and Croquet Club suscite déjà énor­mé­ment de commen­taires sur les réseaux sociaux. Si certains estiment que l’amende rentre dans le barème établi par l’or­ga­ni­sa­tion, d’autres pensent qu’elle est juste anec­do­tique et pas assez élevée.

« Il n’y a pas grand‐chose à dire sur ce sujet. C’était de la frus­tra­tion sur le moment. J’ai eu des balles de break dans le deuxième jeu. Il a joué incroya­ble­ment bien pour me breaker, ce qui était suffi­sant pour gagner le cinquième set », avait expliqué Nole en confé­rence de presse à propos de ce coup de sang.