Lorenzo Musetti faisait partie des outsi­ders de ce tournoi de Rome bien « ouvert » après les forfaits respec­tifs de Sinner et Alcaraz.

Habituellement « bouillant » devant son public de tifosis, On atten­dait beau­coup de lui cette semaine. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour le tren­tième joueur mondial qui a été contraint d’aban­donner face au qualifié fran­çais, Terence Altmane.

Mené un set à zéro, il a préféré jeter l’éponge car il ne se sentait bien physi­que­ment comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Je devrais aller à Turin, en espé­rant récu­pérer à temps, puis direc­te­ment à Paris, où j’ar­ri­verai un peu plus tôt. Je ne jouerai ni à Genève ni à Lyon. Aujourd’hui, je me suis senti faible. J’avais du mal à reprendre mon souffle et je n’avais plus d’énergie, j’es­sayais de raccourcir les points » a déclaré Lorenzo Musetti.

La bonne affaire pour le fran­çais qui dispu­tera le troi­sième tour à Rome et se rapproche du top 100.