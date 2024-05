Si Alexandre Zverev a pu dicter sa loi ce dimanche comme durant toute la semaine cela est lié à sa formi­dable qualité de service. Durant la finale, le joueur alle­mand n’a concédé que quelques points (NDLR : 5 points seule­ment), en face Nicolas Jarry a eu bien du mal à comprendre ce qu’il se passait.

En confé­rence de presse, le joueur chilien a expliqué le pour­quoi et le comment de l’ef­fi­ca­cité de la remise en jeu de l’Allemand.

Oui, je pense que son pour­cen­tage de premier service était assez élevé. Je ne sais pas combien c’était, mais j’ai senti que je n’avais pas assez d’occasions.

« Son service, en plus d’être très bon, est très diffé­rent de tous les autres services. Il prend la balle très haut, donc le rebond est très spécial. Il m’a fallu vrai­ment du temps pour en comprendre la trajec­toire. À la fin, j’avais l’im­pres­sion d’être enfin capable de retourner de façon plus régu­lière. J’ai même obtenu un 30A, si par la suite j’était parvenu à breaker, je pense que le duel aurait pu changer. D’ailleurs, une fois le point était commencé, je me sentais à l’aise, stable. Je savais que si je pouvais rester un peu plus long­temps, j’au­rais des chances d’y arriver »