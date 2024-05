Aprs son succès face à Bergs, Rafael Nadal avait aussi conscience que son niveau de jeu pouvait vrai­ment varier, beau­coup plus que par le passé.

« Je dois accepter que mon niveau va et vient. Ce n’est plus aussi stable qu’a­vant. J’ai besoin de retrouver cette stabi­lité. Ici, je me suis senti beau­coup mieux à l’en­traî­ne­ment qu’à Barcelone ou à Madrid. Je me sens plus proche de montrer un meilleur niveau que celui que j’ai montré aujourd’hui. Donc, voyant que je ne jouais pas bien, je me suis dit qu’il fallait que je passe ce tour pour pouvoir faire mieux le lende­main. Ce sont mes senti­ments. Peut‐être que dans deux jours je ne pourrai pas bien jouer, c’est possible, mais j’es­père faire mieux. Je suis ravi de la victoire »