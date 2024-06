Alors que le débat sur les sessions nocturnes a été relancé suite au match entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti qui s’est terminé cette nuit à plus de 3 heures du matin, Carlos Alcaraz, brillam­ment qualifié pour les quarts de finale après sa victoire face à Félix Auger‐Aliassime (6−3, 6–3, 6–1), a forcé­ment été inter­rogé à ce sujet.

Et sans surprise, l’Espagnol, malgré la présence d’un public pari­sien toujours chaud, a reconnu qu’il n’ai­mait pas jouer à ce moment‐là de la journée en raison d’un temps de récu­pé­ra­tion trop court.

« En ce qui me concerne, je n’aime pas les sessions nocturnes, mais pas pour le public. Je pense que le public de la session de nuit est spécial mais nous finis­sons si tard : confé­rence de presse, physio, bain de glace. Nous devons faire beau­coup de choses qui sont vrai­ment impor­tantes, afin de récu­pérer pour les prochains matches. Cela ne s’ar­rête pas seule­ment à la dernière balle. Nous avons beau­coup de choses impor­tantes à faire. Et Novak, je suis sûr qu’il s’est endormi à 6 heures du matin et que le dernier point s’est terminé à 3 heures, quelque chose comme ça. Trois heures entre le dernier point et le moment où il est allé se coucher. Il est vrai­ment diffi­cile de récu­pérer quand on va se coucher si tard. Selon moi, c’est beau­coup mieux de finir à 18 heures, en dînant très bien dans un bon restau­rant, avec de la bonne nour­ri­ture (rire). Donc tout est mieux quand vous finissez tôt. La session de nuit est une réalité, nous ne pouvons pas la changer. Nous devons nous adapter le mieux possible à la programmation. »