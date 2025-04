De passage en confé­rence de presse à Barcelone, après son titre à Monte‐Carlo où il a diffi­ci­le­ment battu Arthur Fils en quarts de finale (4−6, 7–5, 6–3), Carlos Alcaraz n’a pas tari d’éloges envers le numéro 1 fran­çais (et actuel 14e mondial).

« A Monte‐Carlo, j’ai joué avec lui pour la première fois et j’ai quitté le court stupé­fait. Je savais qu’il avait un très bon niveau, mais j’ai été stupé­fait par la force, le physique, le niveau qu’Arthur peut atteindre. Le tennis traverse une période faste. De nombreux jeunes joueurs sont capables de se battre pour de grandes choses et des titres majeurs. On l’a déjà vu avec Mensik, un joueur qui va conti­nuer à progresser mais qui est déjà établi. Joao Fonseca est un autre joueur que j’adore suivre ; il a beau­coup de charisme sur le court et son tennis est incroyable », a déclaré le quadruple lauréat en Grand Chelem dans des propos rapportés par Punto de Break et Eurosport.