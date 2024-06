Comme Patrick Mouratoglou avant elle, Justine Henin, égale­ment consul­tante pour France TV durant cette quin­zaine de Roland‐Garros, a évoqué le sublime duel entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti remporté par le premier dans la nuit de samedi à dimanche.

Et pour la septuple lauréate en Grand Chelem, le numéro 1 mondial a envoyé un message fort après un début de saison poussif.

« En tout cas, si certains doutaient encore de sa moti­va­tion sur ce Roland‐Garros, il a quand même donné des belles réponses cette nuit. L’année passée, il a fait le break par rapport à sa concur­rence directe (Federer et Nadal). Avant que quel­qu’un ne batte son record (en Grand Chelem), il sera trop vieux pour s’en soucier. Il a aussi résisté à la jeunesse, même s’il a perdu en finale de Wimbledon contre Alcaraz. Il a tout fait l’année dernière, il a gagné trois Grands Chelems, le Master… c’est diffi­cile de faire mieux donc on peut imaginer que sa moti­va­tion en a pris un coup. Il y a aussi eu du chan­ge­ment dans son équipe (départ de son entraî­neur et prépa­ra­teur physique, ndlr), je pense que c’est aussi un élément en plus et malgré toute son expé­rience, son âge, tout ce qu’il a vécu, cela a certai­ne­ment été un facteur ces derniers temps. »