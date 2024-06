Alors que la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, s’est une nouvelle fois distin­guée en infli­geant un cinglant 6–0, 6–0 en 40 minutes de jeu à Anastasia Potapova ce dimanche, Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant pour Amazon Prime durant toute la quin­zaine, a livré une analyse qui devrait faire réagir même si ses argu­ments ne sont pas dénués de sens.

🗣️ @tsonga7 : « Pour les femmes, les Grand Chelem sont plus faciles. Elles ont la possi­bi­lité de bien récu­pérer et de donner le maximum à chaque match. »



« Je ne veux pas rentrer dans une polé­mique mais je trouve que les filles, quand elles jouent un match très dur, derrière, elles ont une journée pour récu­pérer. Donc comme elles font un set ou deux de moins, ou trois souvent, en compa­raison avec Djokovic qui a joué 4h30 et Swiatek qui a joué 40 minutes, elles ont le même temps de récu­pé­ra­tion et, effec­ti­ve­ment, ça donne la possi­bi­lité derrière à la joueuse sur le tour suivant d’être à fond. Et je trouve que les Grands Chelems aujourd’hui, de mon prisme, paraissent un peu plus faciles physi­que­ment que les matchs de la saison régu­lière. En saison régu­lière, elles jouent tous les jours, c’est‐à‐dire que si elles se lancent dans un tournoi, c’est sur une semaine, et là elles doivent enchaîner les matchs. Et quand elles font un match de 3 heures, le lende­main, c’est beau­coup plus diffi­cile de revenir sur le terrain et de pouvoir faire une bonne perfor­mance tandis qu’en Grand Chelem, elles ont 15 jours. Donc pour elles, ce sont les tour­nois les plus « faciles » où elles ont la possi­bi­lité de bien récu­pérer et de pouvoir donner le maximum à chaque match. »