Les deux wild‐cards fran­çais pour l’Open d’Australie 2024 (14 au 28 janvier) ont été dévoi­lées ce lundi.

La FFT a offert un joli cadeau à Alizé Cornet, qui va inté­grer pour la 19e fois consé­cu­tive le tableau prin­cipal du premier Majeur de l’année et donc améliorer son impres­sion­nant record du nombre de parti­ci­pa­tions consé­cu­tives en Grand Chelem (bientôt 68).

Et pour­tant, la Française de 33 ans accu­sait un peu le coup mars dernier : « pour dire la vérité, je me sens aujourd’hui bien usée par le circuit et surtout la disci­pline que je m’impose pour faire ce métier le mieux possible. Je fatigue », nous avouait‐elle dans le We Love Tennis Mag N°84.

L’idée pour Alizé Cornet, actuel­le­ment 116e au clas­se­ment WTA, est peut‐être de finir en beauté à Roland‐Garros au prin­temps prochain. A suivre.