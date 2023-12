Lors d’une inter­view accordée à Tennis Actu, l’an­cien numéro 4 mondial Guy Forget a donné son avis sur son jeune compa­triote Arthur Fils, déjà 36e mondial à 19 ans et désor­mais entouré par deux entraîneurs.

« Sébastien (Grosjean) et Sergi (Bruguera) sont des garçons qui aiment parti­cu­liè­re­ment le tennis. Ils vont amener leur expé­rience, leur savoir, leur passion à Arthur, qui est une pierre précieuse dont on taille les facettes. Son entou­rage n’ambitionne pas d’être juste 10e mondial. C’est un garçon qui a beau­coup de talent, qui a des qualités physiques hors‐normes. Quand on regarde Nadal, Federer et Djokovic, ils étaient sans doute les meilleurs athlètes du circuit. Les plus rapides, les plus tenaces, les plus endu­rants… La manière dont Arthur s’entoure est très impor­tante. On espère qu’en cours de route, il ne va pas se perdre avec toutes les dérives et les excès que la vie de sportif peut entraîner. Je pense qu’il est bien entouré et Sébastien et Sergi connaissent les faux‐pas à éviter. Ils vont l’accompagner et le faire progresser. »