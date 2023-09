Présente à Brisbane aux côtés de Pat Rafter pour annoncer le retour du tournoi « Brisbane International », Ashleigh Barty, inter­rogée par la presse austra­lienne sur un poten­tiel retour sur le circuit, s’est montrée très affir­ma­tive, le tout avec une belle pointe d’humour.

« Je n’ai pas le temps. Je n’ai pas le temps de m’en­traîner, je n’ai pas le temps de me préparer, et j’ai telle­ment de bons souve­nirs sur ce court, et main­te­nant j’ai juste à créer de nouveaux souve­nirs. Je ne vais certai­ne­ment pas sortir de ma retraite. Pat (Rafter) a peut‐être plus de chance de le faire que moi. »

Une décla­ra­tion qui a le mérite d’être claire…