La joueuse suisse, Timea Bacsinszky, a décidé d’of­fi­cia­liser la fin de sa carrière à 32 ans.

Une carrière riche de quatre titres sur le circuit et une 9e place mondiale en mai 2016. Ses plus grands exploits ont été des demi‐finales en 2015 et 2017 à Roland‐Garros.

Son message (ci‐dessous) confirme que Timea a toujours été une joueuse passionnée et entière dont la prin­ci­pale qualité sur le court était la pugnacité.