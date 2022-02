Ancien 162e mondial en simple et désor­mais consul­tant pour Sky Sports, Barry Cowan s’est exprimé sur le cas de celle dont tout le monde parle outre‐Manche : Emma Raducanu. Après avoir de nouveau aban­donné sur le tournoi de Guadalajara cette semaine, le 12e joueuse mondiale est au centre de pas mal d’in­quié­tude même si son jeune âge incite forcé­ment à l’optimisme.

« Nous devons tous nous assurer que nous ne réagis­sons pas juste parce qu’Emma perd un match, elle a telle­ment de tennis devant elle. Mais je dirai toujours, et je ne parle pas seule­ment d’Emma Raducanu mais de tout le sport, que si vous quittez la balle des yeux, qui que vous soyez, les choses peuvent mal tourner très rapi­de­ment. C’est pour­quoi je dis qu’il faut être cohé­rent dans ce que l’on fait et avoir une équipe cohé­rente autour de soi et quand on a ça et qu’on combine ça avec le talent et la menta­lité qu’elle a, on va gagner des matchs de tennis, et si on gagne des matchs de tennis, on va gagner des titres. »