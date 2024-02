Caroline Garcia s’est confiée auprès de notre confrère Carole Bouchard pour Tennis Majors suite à sa défaite au premier tour du tournoi de Doha face à Naomi Osaka.

Dans ce petit entre­tien, elle revient sur sa frus­tra­tion mais aussi sur la diffi­culté à son âge de repartir chaque semaine au combat.

« Le tennis, c’est diffi­cile, parce qu’il faut toujours remettre les comp­teurs à zéro. Quand tu as gagné un grand tournoi, il faut te remettre en cause assez vite car il y a un autre grand tournoi dans la foulée. On remet toute le temps tout en pers­pec­tive. C’est toujours plus, toujours plus, jusqu’à ce que tu soies épuisée. J’essaie de trouver un bon équi­libre. Je ne peux pas dire que j’ai la même énergie qu’à mon arrivée sur le circuit, mais j’ai les mêmes rêves qu’avant. »