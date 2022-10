Dans un long et émou­vant message publié sur son compte Instagram, Darren Cahill, coach de Simona Halep entre 2015 et 2021 et actuel entraî­neur de Jannik Sinner, a tenu à plaider pour la cause de la Roumaine après l’an­nonce de sa suspen­sion pour un test anti‐dopage positif lors du dernier US Open.

L’Australien assure notam­ment que Simona a toujours pris soin de véri­fier tout ce qu’elle avalait ce qui est selon lui en contra­dic­tion totale avec ce qu’on lui reproche.

« Même si je ne travaille plus avec Simona, j’ai­me­rais parler clai­re­ment à la personne que je connais et à l’ath­lète avec laquelle j’ai travaillé pendant 6 ans. Tout d’abord, et c’est le plus impor­tant, il n’y a AUCUNE chance que Simona ait pris sciem­ment ou déli­bé­ré­ment une substance figu­rant sur la liste des substances inter­dites. Aucune. Aucune. C’est une athlète qui stres­sait à propos de tout ce qui lui était pres­crit par un profes­sionnel de la santé (ce qui était rare), ou à propos de tout supplé­ment qu’elle utili­sait ou envi­sa­geait. Simona a usé les mots « s’il vous plaît, véri­fiez ceci, véri­fiez ceci trois fois pour vous assurer que c’est légal, sûr et auto­risé. Si vous n’êtes pas sûr, je ne le prends pas. Nous croyons tous les deux au programme de tests de l’ITIA et discu­tions souvent du nombre de fois où elle a été testée, que ce soit lors de tour­nois ou au hasard. Elle le faisait sans se plaindre, rassurée de savoir que les autres athlètes étaient contrôlés tout aussi fréquem­ment. Il était impor­tant pour elle de se mesurer à des athlètes propres. C’est impor­tant pour tout le monde et même si le système n’est pas parfait, il fonc­tionne. L’intégrité de Simona est irré­pro­chable, elle respecte ses pairs, elle aime le jeu et elle a toujours les pieds ferme­ment plantés sur terre en tant que cham­pionne humble et acces­sible. Je suis restée assise, fière et admi­ra­tive de la personne qu’elle est devenue, en obser­vant la compas­sion qu’elle a montrée aux autres. Je ne parle pas de ce que le monde du tennis peut voir, je parle de la gentillesse et de l’at­ten­tion que très peu ont la chance de connaître. Le genre d’ac­tions qui sont faites par amour et non pour la publi­cité. L’honnêteté a toujours été sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Nous nous moquions souvent du fait qu’elle ne sait pas jouer la comédie et qu’elle ne sait pas dire un petit mensonge. Posez‐lui une ques­tion lors d’une confé­rence de presse et elle vous répondra sans hésiter. Elle porte son humeur sur son épaule pour que le monde entier puisse la voir, en bien comme en mal. C’est ça Simo. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Elle a construit une carrière et un héri­tage extra­or­di­naires en faisant les choses à la dure. La bonne façon. Une procé­dure régu­lière va main­te­nant suivre pour révéler les réponses à de nombreuses ques­tions. Comme Simona l’a dit, le match le plus diffi­cile de sa vie commence main­te­nant. Je crois en elle. Je l’ai toujours fait et je peux honnê­te­ment dire que je ne l’ai jamais fait autant que main­te­nant sur cette ques­tion parti­cu­lière. Je suis aux côtés de Simo. »

Un soutien de poids pour la Roumaine.