Alors qu’elle vient tout juste d’of­fi­cia­liser une colla­bo­ra­tion d’une saison Juan Pablo Guzman, suite à la pige plus que réussie du coach argentin lors du Masters, Caroline Garcia, dans un échange avec Eurosport, est revenue sur l’évè­ne­ment qui a tout déclenché : le départ soudain de son ancien coach, Bertrand Perret, fin octobre.

« Ça a été diffi­cile d’ac­cepter qu’a­près 10, 11 mois, alors que c’est toujours la même personne qui te donne la balle, qui te dit quoi faire, cette personne change. Tu t’ha­bi­tues, tu prends confiance, tu crées des petits rituels, ça t’apaise. Quand cette personne n’est plus là, c’est très pertur­bant, notam­ment avant un gros tournoi. C’est comme ça… », a dans un premier temps déclaré l’ac­tuelle 4e joueuse mondiale avant de malgré tout lui rendre hommage pour la qualité de son travail. « Je suis très recon­nais­sante envers Bertrand, pour tout ce qu’il m’a apporté, à la fois en tant que personne et profes­sion­nel­le­ment. Ça a été une super année pour moi. Après tout ce qu’on avait pu me dire, j’ai trouvé ça drôle de faire venir un coach qui m’a fait m’en­traîner encore plus à l’in­té­rieur, monter encore plus au filet. C’était une sacrée coïn­ci­dence. En tout cas, ça m’a donné encore plus confiance. »