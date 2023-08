Auteur d’une très belle saison avec une finale à Roland‐Garros et une plus récem­ment sur le WTA 1000 de Cincinnati, Karolina Muchova s’est récem­ment confiée au maga­zine Vogue en République Tchèque dans lequel elle revient sur la diffi­culté de construite une rela­tion amicale ou amou­reuse durable sur le circuit professionnel.

« Je ne pense pas vrai­ment à ce qui va se passer. Je me concentre prin­ci­pa­le­ment sur ma santé tout en conti­nuant à faire ce que j’aime. Je voyage actuel­le­ment beau­coup et j’ai honnê­te­ment hâte de pouvoir rester au même endroit pendant une période plus longue. Entretenir n’importe quel type de rela­tion est très diffi­cile lorsque l’on se trouve sur un conti­nent diffé­rent presque chaque semaine. Mais je ne peux pas imaginer vivre ailleurs qu’en République tchèque. J’ai grandi dans un appar­te­ment depuis que je suis enfant, je ne suis pas habitué à une maison, mais j’avoue que l’idée tradi­tion­nelle – une maison, des enfants et un chien – ne semble pas mauvaise du tout (rires). »