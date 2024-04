« C’est toujours un plaisir de jouer contre un joueur aussi honnête », a lâché Juncheng Shang après avoir été victime d’une erreur d’ar­bi­trage lors du deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

Visé par cette critique, son adver­saire, Alejandro Davidovich Fokina, s’est défendu en confé­rence de presse.

« On en a discuté dans le vestiaire. Je cours à toute vitesse et je ne me rends pas compte qu’il y a deux rebonds. C’est vrai qu’il y a eu un rebond bizarre après la première balle, mais l’ar­bitre est beau­coup mieux placé que moi, c’est lui qui décide. Dans mon cas, avec toute l’adré­na­line et le moment du set où nous étions, je ne l’ai pas remarqué non plus. »