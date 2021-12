Alors que le tournoi de Limoges débute ce dimanche, et que Caroline Garcia est très attendue, nous avions inter­rogé Marion Bartoli sur le cas de la Lyonnaise dans le cadre de notre entre­tien réalisé pour le numéro 79 de We Love Tennis Magazine.

Marion nous avait encore livré une analyse très fine.

« Je pense que Caroline peut encore réaliser quelque chose de grand. J’en suis persuadée. Elle a des qualités excep­tion­nelles, même si elle est un peu fragile menta­le­ment. Je regrette qu’elle ait été souvent criti­quée dans ces choix et dans le fait de conserver son père en tant que coach. Plutôt que de la criti­quer, on aurait dû l’encourager, la soutenir. Je pense que cette situa­tion l’a fragi­lisée alors que dans mon cas, les critiques me galva­ni­saient. On ne réagit pas de la même façon selon la situa­tion. Personnellement, je me nour­ris­sais de cela. En ce moment a lieu la sortie du film sur la vie des sœurs Williams, je ne pense pas qu’un parcours comme celui‐là aurait pu se produire en France. Je le déplore, mais je sais aussi de quoi je parle. »