Dans des propos accordés au média tchèque iSport et rapportés par Punto de Break, l’ex‐numéro 1 mondiale Karolina Pliskova, aujourd’hui 38e, regrette le manque de « stars charis­ma­tiques » sur le circuit WTA.

« Lorsque Serena et Sharapova étaient encore sur le circuit, les condi­tions géné­rales étaient bien meilleures pour tout le monde. Il y avait plus de spon­sors, plus d’at­ten­tion, plus de gens dans les tribunes, plus d’in­térêt. Cela doit changer et il y a un groupe Whatsapp où certains parlent et proposent des chan­ge­ments. Je ne vais pas m’im­pli­quer là‐dedans, car j’ai l’im­pres­sion que tout chan­ge­ment du statu quo va prendre beau­coup de temps et qu’il faut beau­coup d’énergie pour améliorer les choses. Je ne suis plus au début de ma carrière, cela me dépasse tota­le­ment », a déclaré la joueuse de 31 ans.