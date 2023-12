La joueuse roumaine a accepté de se livrer à l’heb­do­ma­daire fran­çais. Simona a du mal à accepté l’er­reur non inten­tion­nelle du clan Mouratoglou.

« Je suis sûre qu’il ne l’a pas fait inten­tion­nel­le­ment et j’ap­précie qu’il admette que l’er­reur est la sienne et celle de son équipe. Ce sont eux qui m’ont donné ce complé­ment alimen­taire. Et pour cette erreur, leur erreur, c’est moi qui paie le prix fort. 25 ans de ma carrière détruits ! Nous ne sommes plus en contact direct depuis plusieurs mois. Je ne m’en­traîne plus à l’Académie Mouratoglou depuis l’année dernière. Nous ne travaillons plus ensemble »