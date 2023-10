Alors que la saison 2023 sur le circuit profes­sionnel féminin touche bientôt à sa fin, il reste encore deux gros tour­nois avec le curieux Masters « bis » et le véri­table Masters réunis­sant les huit meilleures joueuses de l’année.

Quoi de mieux que ce tournoi des cham­pionnes bis pour résumer ce qui fait la force, la faiblesse, et surtout le spec­tacle de ce circuit. En somme, un match n’est jamais terminé.

Nous n’étions proba­ble­ment pas beau­coup devant ce quart de finale entre Liudmila Samsonova, 15e joueuse mondiale, et Veronika Kudermetova (16e). Pourtant, il s’est avéré être l’exemple parfait du match « typique » de la WTA avec ses éter­nelles montagnes russes.

La première partie du match fut tota­le­ment dominée par Kudermetova qui menait jusqu’à 6–4, 3–0, double break, avant de tota­le­ment s’ef­fon­drer et encaisser six jeux de suite.

Direction alors le troi­sième set dans lequel la victoire semblait acquise pour Samsonova qui menait 5–2, 40–15, deux balles de match sur son service avec double break, tandis que son adver­saire prenait le temps d’es­suyer ses larmes dans sa serviette.

Jeu, set et match Samosnova ? Et bien non.

Rappelez‐vous, un match de tennis féminin n’est jamais vrai­ment terminé et 30 minutes plus tard Kudermetova levait les bras au ciel pour célé­brer sa victoire après cinq jeux consé­cutif pour l’emporter : 6–4, 3–6, 7–5.

Spectacle apprécié ou non, l’avan­tage de la WTA est que l’on ne sait jamais qui va gagner et surtout quand…