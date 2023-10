Daniela Hantuchova a décidé à sa manière de calmer les ardeurs de certaines joueuses qui se plaignent un peu trop de leurs condi­tions de travail.

Récemment de passage sur le Livesport Daily podcast, l’an­cienne 5e joueuse mondiale a taclé assez sévè­re­ment celles qui parlent sans cesse de prize money tout en se montrant soli­daire des joueuses qui critiquent le rythme infernal de la saison.

« ‑J’ai l’im­pres­sion que certaines joueuses sont un peu trop gâtées. Les gains sont ce qu’ils sont, mais les filles ne travaillent certai­ne­ment pas à partir de 4h du matin quelque part dans les mines. C’est parfois diffi­cile, mais à notre époque nous ne nous sommes jamais permis de criti­quer car nous savions que les chèques que nous rece­vions étaient dus au tournoi (…). En ce qui concerne les voyages et les desti­na­tions dans lesquelles se jouent les tour­nois WTA, au contraire, je suis d’ac­cord avec les joueuses. De ce point de vue, le tennis est le sport le plus exigeant qui existe. Pour moi person­nel­le­ment, c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai arrêté. Mon corps ne suppor­tait plus le déca­lage horaire, je me réveillais sans cesse en dehors du rythme normal, c’était malsain. Je me suis dit que ça n’en valait même pas la peine, que je préfé­rais être en bonne santé à 60 ans. C’était exagéré. »