Invité à dévoiler sa liste de joueurs qui pour­raient poser de plus en plus de problèmes à Novak Djokovic au cours des prochaines saisons, Goran Ivanisevic, entraî­neur du joueur serbe, a notam­ment insisté sur un joueur en parti­cu­lier en plus, évidem­ment, de Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev.

« Alcaraz restera en tête de la liste des prin­ci­paux rivaux de Djokovic. Mais il y a d’autres bons joueurs de tennis, notam­ment Daniil Medvedev, et le grand adver­saire de Novak pour­rait être l’Italien Jannik Sinner, et il semble que son jeu ne convienne abso­lu­ment pas à Alcaraz, et Novak pour­rait aussi avoir des problèmes avec lui. Mais tant que les rela­tions dans le tennis masculin seront ainsi, il est diffi­cile d’ima­giner que quel­qu’un qui puisse riva­liser avec Djokovic pour une place dans le clas­se­ment mondial pendant long­temps », a déclaré le coach croate lors d’une inter­view à Sportske.