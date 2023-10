Battu dès son entrée en lice, chez lui, sur l’ATP 500 de Bâle, Stan Wawrinka accuse un peu le coup en cette fin de saison après s’être vrai­ment impliqué physi­que­ment pour revenir parmi les 50 meilleurs joueurs du monde (actuel 45e).

Interrogé sur le soutien du public suisse à l’issue de sa défaite, le triple vain­queur en Grand Chelem a réaf­firmé à quel point il aimait le tennis.

« Non, je suis très heureux de l’accueil que j’ai reçu. Je ne reviens pas dans les tour­nois pour comparer avec ce que j’ai vécu dans le passé. Je reviens car j’ai cette flamme qui brûle pour le tennis, encore plus quand je joue à domi­cile. Je suis heureux du soutien que j’ai en Suisse et je ne prends pas ça pour acquis. Malheureusement, ça s’arrête déjà ce soir (ndlr : mardi). J’aurais aimé pouvoir jouer un peu plus cette semaine à Bâle mais ce n’est pas le cas. Il va falloir que je fasse avec », a déclaré le Suisse dans une inter­view accordée au Matin.