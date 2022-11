La Lyonnaise a très bien débuté son tournoi avec un succès probant face à Coco Gauff. Elle va main­te­nant devoir réaliser l’ex­ploit face à Swiatek. Lors de son duel face à l’Américaine, elle a confirmé que la clé de son succès était lié à son attitude.

« C’était vrai­ment un bon match, assez solide de mon côté. Je pense que je suis restée très posi­tive à chaque instant. Coco est toujours impres­sion­nante à affronter, il y a toujours beau­coup d’in­ten­sité et elle sait faire telle­ment de choses.. C’était très impor­tant pour moi de rester calme, de rester sur mon jeu et sur ce que je voulais faire, et je pense que je l’ai bien fait »