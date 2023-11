Iga Swiatek n’a pas laissé long­temps sa place de numéro 1 mondiale à Aryna Sabalenka. Après sa victoire sur le Masters de Cancun et une finale expé­diée face à Jessica Pegula, la Polonaise a donc récu­péré son trône, un peu moins de deux mois après l’avoir aban­donné après l’US Open.

En confé­rence de presse d’après match au Mexique, la Polonaise a insisté sur l’im­por­tance de ne pas se foca­liser sur le clas­se­ment au risque de se mettre trop de pression.

« La saison 2022 a été si formi­dable que je ne savais pas s’il me serait possible de répéter une telle année. En fin de compte, je n’avais pas l’im­pres­sion d’être dans l’ombre de l’année dernière parce que je savais que je faisais une autre excel­lente saison. Et honnê­te­ment, j’ai en quelque sorte accepté le fait que je n’allais pas connaître une saison comme celle‐ci, comme 2022, et j’avais juste hâte. J’ai retenu la leçon et cette fois je ne voulais pas que le clas­se­ment ait un impact sur moi. C’est en quelque sorte le cas – c’est diffi­cile de ne pas penser à des choses comme ça – mais en fait, quand je suis entrée sur le terrain, je savais que je devais me concen­trer sur autre chose. »