Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire sur le Masters 1000 de Paris ce dimanche, Novak Djokovic a tout bonne­ment reconnu qu’il n’avait pas joué à son meilleur niveau tout au long de cette semaine à cause notam­ment d’un virus.

Une nouvelle preuve sur le fait qu’il possède une énorme marge d’er­reur sur la concur­rence. Concurrence qui doit être passa­ble­ment déprimée à la vue de tel propos…

« J’essaie de faire de mon mieux, comme tout le monde. Tous les jours, on rencontre diffé­rentes diffi­cultés, mais tout le monde attend de toi d’être au top de ta forme. Je suis ravi que les gens me voient comme l’un des favoris à tous les tour­nois mais, en même temps, nous sommes des êtres humains et, en dehors des courts, il faut vivre avec ces aléas. Tout ce qui arrive dans votre vie privée, sur votre physique et ce que vous ressentez hors du court a un impact sur ce que vous vivez sur le court. J’ai essayé de faire de mon mieux cette semaine et je pense que je l’ai fait compte tenu des circons­tances. Est‐ce que j’ai joué mon meilleur tennis sur ce tournoi ? Je ne pense pas. Mon niveau n’était pas celui que je démontre en général lors de ces grands tour­nois, mais c’est l’une de ces semaines où il faut juste accepter les circons­tances et se battre pour survivre une journée de plus. »