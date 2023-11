Si Apostolos Tsitsipas, père de Stefanos, est très souvent cité comme étant très impor­tant dans la carrière de son fils, il ne faut pas néan­moins pas oublier la mère, Julia Apostoli, née à Moscou et dont le nom de jeune fille est Salnikova.

Récemment inter­rogé à son propos, Stefanos a évoqué le fait qu’il avait reçu une double éducation.

« C’est proba­ble­ment une ques­tion de disci­pline. Qui suis‐je pour savoir ce qui s’est passé en Union Soviétique ? Mais je vais vous dire une chose : ces gens ont vécu des expé­riences diffi­ciles, et je le vois chez ma mère. La vie n’était pas facile, elle a dû lutter. Cela renforce le carac­tère et renforce le noyau inté­rieur. Ils sont forts, disci­plinés et prêts à faire des sacri­fices pour atteindre leurs objec­tifs. Je pense que dans une certaine mesure, cela a été transmis à leurs enfants. Au moins pour moi, cela fait partie de mon éduca­tion depuis l’enfance. »