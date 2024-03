Officiellement de retour sur le circuit depuis le mois d’août dernier après quasi­ment quatre ans d’ab­sence, Caroline Wozniacki n’a rien perdu de son tennis et de sa qualité de déplacement.

Qualifiée pour les huitièmes de finale sur le WTA 1000 d’Indian Wells après trois victoires d’af­filée dont une face à la 36e mondiale, Donna Vekic, la Danoise s’ap­prête à retrouver une vielle connais­sance en la personne d’Angelique Kerber, qui a elle aussi mis sa carrière sur pause pour devenir maman.

Interrogée après sa victoire cette nuit sur cette joueuse qu’elle connaît parfai­te­ment bien pour l’avoir affronté à 15 reprises sur le circuit prin­cipal, l’an­cienne numéro 1 mondiale s’at­tend forcé­ment à une sacrée bataille.

« Je me sens si vielle main­te­nant. Je l’ai vue jouer cette semaine et elle joue vrai­ment bien. Nous nous connais­sons depuis l’âge de 7 ans, elle en avait 9. On s’en­traîne tout le temps ensemble. On va essayer de prendre du plaisir toutes les deux. »