Et si Emma Raducanu avait enfin trouvé « sa moitié » en tant qu’entraîneur ?

Quelques jours après avoir brillam­ment qualifié la Grande‐Bretagne, face à la France, pour les phases finales de la Billie Jean King Cup, la joueuse britan­nique a faci­le­ment dominé la légende locale Angelique Kerber (6−2, 6–1) au premier tour du tournoi de Stuttgart ce mercredi.

En confé­rence de presse, l’ac­tuelle 303e joueuse mondial a tenu à rendre hommage à son entraî­neur actuel qui est aussi l’un de ses formateurs.

« Je me sens très à l’aise en travaillant avec lui. Je le connais depuis mon plus jeune âge, c’est donc quel­qu’un en qui je peux avoir confiance, et c’est très impor­tant pour moi. J’ai l’im­pres­sion qu’il me connaît depuis mon plus jeune âge. Il sait très bien comment je fonc­tionne. Je dirais que je n’ai pas du tout changé depuis mes 8 ou 9 ans. Tout ce qui m’en­toure a changé, mais menta­le­ment, j’ai l’im­pres­sion d’être exac­te­ment la même personne. Nous avons évidem­ment beau­coup travaillé cette année, et cela commence à se voir, mais les semaines d’en­traî­ne­ment que nous avons effec­tuées depuis le début n’ont fait que s’ac­cu­muler lente­ment. Quand tout se mettra en place, je pense que de grandes choses se produi­ront », a déclaré la lauréate de l’US Open 2021 qui n’a cessé de changer de coach depuis ce sacre.