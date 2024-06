A l’issue de la défaite de Zverev en finale de Roland‐Garros, Boris a tiré la sonnette d’alarme concer­nant le niveau des joueurs alle­mands car il est vrai que le constat est clair. Il n’y pas vrai­ment de relève. Comme d’ha­bi­tude, Boris est prêt à s’en­gager pour que les choses changent. Il s’est donc exprimé chez nos confrères d’Eurosport où il est consultant.

« Je suis vrai­ment inquiet. J’étais déjà chef d’équipe et respon­sable du tennis masculin, mais j’ai démis­sionné de ce poste pour des raisons person­nelles. Pour moi, ce n’est pas une ques­tion d’argent, je l’ai fait. à l’époque sur une base volon­taire, je recom­men­ce­rais. L’été dernier, le nouveau président du DTB, Dietloff von Arnim, m’a approché. Il aime­rait me demander si je pour­rais imaginer parti­ciper à nouveau. J’attends encore cette conver­sa­tion. Rainer Schüttler parti­cipe à la Fed Cup. Cela fait deux ou trois semaines par an. C’est tout. Andrea Petkovic a travaillé 30 jours pour le DTB l’année dernière. Ce n’est pas suffi­sant. Nous avons un vain­queur de Wimbledon Michael Stich, un vain­queur de Wimbledon Steffi Graf « Nous avons un Philipp Kohlschreiber qui vient d’ar­rêter. Nous devons parler à Angie Kerber à un moment donné lors­qu’elle ne joue plus activement »