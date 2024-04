Lors de son passage en confé­rence de presse ce mercredi après sa défaite face à Alex De Minaur au deuxième tour de l’ATP 500 de Barcelone, Rafael Nadal a évoqué de nombreux sujets.

En effet, après avoir clai­re­ment fait comprendre que cette saison 2024 sera la dernière de sa carrière et déclaré qu’il était prêt à « mourir » pour jouer Roland‐Garros, le cham­pion espa­gnol a reconnu qu’il n’avait pas tout donner sur ce tournoi, ce qui n’est pas vrai­ment son genre.

« C’était impor­tant pour moi de pouvoir jouer. Simplement de pouvoir jouer sur ce terrain que j’aime tant. J’ai pu le faire, sans prendre trop de risques. C’est un peu contraire à ma philo­so­phie et ma concep­tion du sport, qui est de tout donner. Le simple fait d’avoir pu jouer est déjà beau­coup. D’un autre côté, je me suis donné la possi­bi­lité de progresser et j’es­père arriver à Madrid dans de meilleures conditions. »