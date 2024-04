Alors qu’il entre­tient une sorte de faux suspense concer­nant la fin de sa carrière, les décla­ra­tions de Rafael Nadal après sa défaite au deuxième tour de l’ATP 500 de Barcelone face à Alex De Minaur ce mardi ne font plus aucun doute : 2024 sera bien l’ul­time saison de sa carrière.

Après avoir affirmé, en confé­rence de presse d’après match, qu’il était prêt à « mourir » pour jouer une dernière fois à Roland‐Garros, le cham­pion espa­gnol a clai­re­ment fait comprendre que cette édition 2024 du tournoi catalan était la dernière pour lui.

« En fin de compte, comme vous le savez, je suis quel­qu’un d’assez stable émotion­nel­le­ment, j’es­saie toujours d’ana­lyser les choses correc­te­ment. Vous savez tous combien il était impor­tant de jouer ici, où les meilleurs joueurs s’af­frontent. C’est l’un des tour­nois qui a le plus d’his­toire et l’un des rares à se jouer dans un club. Un lieu qui vit même lorsque le tournoi est terminé. J’ai vécu de très beaux moments, j’ai toujours aimé jouer ici, gagner 12 fois était inima­gi­nable pour moi. Je remercie le club, toutes les personnes qui m’ont accueilli ici et qui m’ont fait ressentir ce que j’ai ressenti. En fin de compte, c’est le sport, je passe le relais aux nouvelles géné­ra­tions, il n’y a pas d’ac­teurs plus impor­tants que le sport et les tour­nois. Je pense que j’ai eu la chance d’écrire de belles pages dans l’his­toire du tournoi avec la conscience d’avoir toujours donné le meilleur de moi‐même. Maintenant c’est une page qui se ferme, c’est la vie. Ça me fait mal mais c’est normal. Cependant, pour moi, c’est déjà beau d’avoir joué. »