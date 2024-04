Pour son deuxième match de reprise à Barcelone, un jour après son retour gagnant face à un Flavio Cobolli timoré, Rafael a eu droit à un vrai test ce mercredi face au 11e joueur mondial, Alex De Minaur.

Et sans grande surprise, l’Espagnol s’est incliné face à l’un des meilleurs joueurs de la saison et relan­ceurs du circuit.

Malgré une défaite forcé­ment pénible à encaisser pour celui qui a remporté à 12 reprises le tournoi catalan, tout n’est pas jeté, bien au contraire.

Encore clai­re­ment limité dans certains de ses dépla­ce­ments, notam­ment sur les courses vers l’avant, une donnée parfai­te­ment exploitée par son adver­saire qui a usé et abusé des amor­ties, l’homme aux 14 Roland‐Garros a alterné le bon et le beau­coup moins bon.

Breaké d’en­trée de match, il a réus­sis­sait néan­moins à hausser consi­dé­ra­ble­ment son niveau de jeu pendant quelques jeux, comme en témoigne ce sublime revers gagnant, jusqu’à 5–4 en sa faveur, avant de craquer et de perdre 12 des 13 points suivants.

Moins mobile, moins concentré et visi­ble­ment un peu résigné face à un Australien impec­cable, Rafael Nadal cédait cette fois à trois reprises son service dans la deuxième manche pour une défaite assez sèche mais plutôt logique compte tenu des circons­tances : 7–5, 6–1, en 1h50 de jeu.

Il faudra désor­mais attendre la confé­rence de presse et les premiers mots de Rafael Nadal pour en savoir plus sur son ressenti et la suite de son calendrier.