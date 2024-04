Trois jours après une défaite doulou­reuse en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo face à Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud n’a pas tremblé pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Barcelone en venant à bout du Français Alexandre Muller (6−3, 6–4, en 1h30).

Interrogé sur le court à l’issue de la rencontre, le Norvégien a évoqué les prin­ci­pales diffé­rences entre la terre battue moné­gasque et catalane.

« La terre battue est un peu diffé­rente ici à Barcelone. C’est une très bonne terre battue. Il n’y a rien à redire. Mais elle est un peu plus vivante, un peu plus sèche, plus rebon­dis­sante… quand il s’agit de terre battue, il n’y a pas beau­coup de diffé­rences, mais on peut les sentir ici et là. Heureusement, nous jouons avec la même balle qu’à Monte‐Carlo. C’est toujours diffi­cile remettre les comp­teurs à zéro et de se préparer pour un nouveau tournoi. Je suis très heureux d’avoir gagné. »