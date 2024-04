De passage en confé­rence de presse après sa défaite face à Alex De Minaur au deuxième tour de l’ATP 500 de Barcelone ce mercredi, Rafael Nadal, inter­rogé sur la suite des évène­ments, a fait une décla­ra­tion qui en dit long sur sa moti­va­tion alors qu’il dispute très proba­ble­ment la dernière saison de sa carrière.

Déterminé à parti­ciper au tournoi sur lequel il s’est imposé à 14 reprises, l’Espagnol s’est dit prêt à « mourir » pour jouer Roland‐Garros. « Je vais essayer de faire un pas de plus à Madrid, puis à Rome et s’il y a un tournoi qui vaut la peine de tout donner et de mourir, c’est à Paris. »