L’Italien vain­queur du Russe Kotov en deux manches (6−2, 7–5) affron­tera en 8me de finale ce mercredi Kachanov et cela devrait être une sacrée bataille d’au­tant qu’il soit possible que Jannik ne puisse jouer à 100% comme il l’a évoqué sur le court après son succès.

« J’ai eu un peu de mal en fin de match avec ma hanche droite… nous essayons de trouver une solu­tion. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave. Mais je peux le sentir. Parfois, je le ressens davan­tage comme aujourd’hui. Certains jours sont un peu meilleurs. Voyons. J’ai une bonne équipe derrière moi. Nous allons essayer de remettre mon corps en état pour demain. Nous déci­de­rons demain de ce qui est le mieux pour moi et le mieux pour le corps. J’ai hâte d’y être, ça va être un match difficile »