Lors de la confé­rence presse après sa défaite face à Rafael Nadal, Pedro Cachin a encore rendu un bel hommage à son adver­saire. Évidemment, il a été inter­rogé concer­nant sa demande un peu spéciale lors de la poignée de main.

« C’est fantas­tique de voir comment les gens l’en­cou­ragent, ils devraient conti­nuer à le faire car il faut profiter de chaque instant. Pour moi, c’était un rêve de jouer contre un gars que j’ai vu gagner depuis mon lit. Roland Garros en 2005. Il a fait un bel exploit en m’of­frant son maillot, ce n’est pas habi­tuel de le faire ainsi en public, il me semble être une personne formi­dable. J’essaie de garder un souvenir de chaque rêve que je réalise, je n’ai rien fait de mal en lui deman­dant son maillot, cela me donne l’envie et la force de conti­nuer à affronter de grands joueurs de tennis. »