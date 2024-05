Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid après avoir enchaîné trois matchs de haut niveau, Rafael Nadal a fait part de sa satis­fac­tion en confé­rence de presse alors qu’il n’était pas en état de jouer il y a moins d’un mois.

« Au final, je veux conti­nuer à jouer, conti­nuer à concourir, je veux conti­nuer à progresser. Cela n’enlève rien à l’enthousiasme, au soutien et à l’affection que je reçois ici, cette année, d’une manière encore plus parti­cu­lière. Je n’au­rais pas aimé perdre aujourd’hui (lundi), cela m’au­rait dérangé après avoir gagné l’autre jour. Cela n’est pas arrivé, donc je suis heureux de cela et de ce que je vis. Il y a trois semaines et demie, j’étais à Manacor, presque inca­pable de sortir et de bouger, perdant contre tous les gamins de mon académie. Maintenant, je suis à nouveau avec les gars du circuit. Et je gagne des matchs. Il y a des progrès, et ils doivent être évalués de manière posi­tive, aussi minimes soient‐ils. Même si je suis dans une situa­tion diffé­rente dans ma carrière, je pense l’avoir construite en valo­ri­sant les petites amélio­ra­tions, j’es­saie de refaire ce processus même si c’est une tâche beau­coup plus compliquée. »