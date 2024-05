Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Pedro Cachin ce lundi sur le Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal a expliqué qu’il s’était entraîné cette semaine avec son prochain adver­saire en huitièmes de finale, Jiri Lehecka, et qu’il avait eu beau­coup de mal à être au niveau.

Interrogé à ce sujet, le joueur tchèque s’est montré très prudent.

« Je me suis entraîné avec lui cette semaine mais l’en­traî­ne­ment n’est pas compa­rable à ce qui pour­rait se passer demain (mardi) en match car nous étions sur un petit terrain, il y avait du vent et nous avons tous les deux joué avec une inten­sité progres­sive. Les choses changent radi­ca­le­ment avec Rafa, d’une séance d’en­traî­ne­ment à un match de compé­ti­tion. De plus, il est clair que son jeu s’est beau­coup amélioré, d’après ce que j’ai pu voir contre De Minaur. Affronter Nadal sur terre battue est le défi ultime du tennis. Ce sera un grand honneur pour moi de partager le court avec lui. Même s’il n’est pas à son meilleur niveau, je sais que cela ne va pas être facile. »