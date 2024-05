« Même si le petit Novak au fond de moi est toujours amou­reux de ce sport, il y a proba­ble­ment un Novak plus mûr, un père et un mari, qui se dit : ‘Allez, mec, il y a aussi d’autres choses dans la vie’ « , avouait Novak Djokovic dans le podcast de Nick Kyrgios.

De passage sur le plateau de « C à vous » sur France 5, Amélie Mauresmo a réagi à la décla­ra­tion du numéro 1 mondial.

« Novak Djokovic a une force mentale qui est hallu­ci­nante. On l’a vu dans des situa­tions très complexes et les surmonter de façon extra­or­di­naire.«



Novak Djokovic : Amélie Mauresmo dans #CàVous 🎾 pic.twitter.com/xTmTJBFKCE — C à vous (@cavousf5) May 17, 2024

« Il est comme tout le monde en fait ! Il a des moments où ça va moins bien, des moments où il a moins de moti­va­tion. Il a été très honnête d’en parler, très trans­pa­rent. Mais il a une force mentale hallu­ci­nante et on l’a vu dans des situa­tions très complexes tout au long de sa carrière, qu’il a surmon­tées d’une manière extra­or­di­naire. Je me méfie de lui. Oui oui, même si on pense que c’est plus diffi­cile, qu’il est dans le creux de la vague, il a toujours des ressources extra­or­di­naires », a souligné la direc­trice de Roland‐Garros.