Enregistré avant l’Open d’Australie en début d’année, l’épi­sode du podcast de Nick Kyrgios avec Novak Djokovic est enfin sorti. L’homme aux 24 titres du Grand Chelem n’hé­site pas à se confier et se dit tiraillé entre l’envie de conti­nuer à se battre et le besoin de passer plus de temps avec sa famille.

« Le petit Novak, le Novak de quatre ans, qui a commencé à jouer au tennis à Kopaonik en Serbie, est toujours à l’in­té­rieur et toujours amou­reux de ce sport et a toujours faim de plus. Mais en même temps, il y a proba­ble­ment un Novak plus mûr, un père et un mari, qui se dit : ‘Allez, mec. Il y a aussi d’autres choses dans la vie’. Mes enfants me manquent beau­coup en ce moment même. Ils sont rentrés en Europe et je ne les ai pas vus depuis des semaines. Si je me débrouille bien ici, je ne les verrai pas avant deux ou trois semaines, qui sait ? Et cela me fait de plus en plus mal de les quitter ».