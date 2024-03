Si Caroline Garcia a réalisé un bon tournoi en Floride, elle a néan­moins raté son quart de finale face à une Danielle Collins assez impres­sion­nante (défaite 6–3, 6–2, en 1h15).

Légèrement blessée à l’épaule, la Lyonnaise n’avait vrai­ment pas les moyens de faire peur à l’Américaine. Malgré cette défaite, elle a décidé d’être posi­tive dans des propos rapportés par L’Équipe.

« Oui, c’est vrai­ment un très bon tournoi, on est très posi­tifs par rapport à ça. Mais c’est plus une consé­quence, ce n’est pas vrai­ment ce qui nous inté­res­sait quand on est arrivés. Par rapport à la menta­lité, par rapport au style de jeu et à la convic­tion que j’ai mise dans mes frappes, c’est positif, oui. Les résul­tats viennent, mais ce n’est pas le plus impor­tant, fina­le­ment. Oui, il y a plein de positif. »