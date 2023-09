L’ex‐numéro 3 mondiale Pam Shriver a commenté l’at­ti­tude du père de Sofia Kenin, Alex, lors de la finale de cette dernière contre Barbora Krejcikova à San Diego dimanche.

« Un entraî­neur ou un père ne devrait pas avoir l’air aussi ébou­riffé lors­qu’il regarde son enfant jouer (ne me montrez pas quand mon enfant joue une grande finale à 4–4 dans le dernier set !) », a écrit la fina­liste de l’US Open 1978 qui comprend tout de même l’in­quié­tude du concerné.

