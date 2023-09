Au bout du suspens et après avoir manqué quatre balles de match lors du double décisif, l’équipe de France a été sortie par le Grande‐Bretagne à Manchester. Le staff et les joueurs avaient du mal à s’en remettre même si le capi­taine des Bleus, Sébastien Grosjean, a vite essayé de trouver du positif.

« On est tous abattus par le scénario de ce double. Lorsque l’on passe tout proche de la victoire, il y a beau­coup, beau­coup de décep­tion, c’est une défaite qui fait mal. Il y a égale­ment de la fierté, parce que lorsque l’on donne tout sur le terrain, on peut être fiers. Il y a un bel état d’esprit, une bonne ambiance dans le groupe, avec des diffé­rences de géné­ra­tions, avec un staff soli­daire. Donc voilà je suis fier d’eux et on va revenir plus forts. On a revécu une ambiance de Coupe Davis avec une salle pleine, avec du bruit et avec un public qui soutient la Grande‐Bretagne. On a vécu un grand dimanche. »

Un gros coup dur.