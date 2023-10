Une décep­tion de plus pour Caroline Garcia en 2023.

Alors qu’elle semblait lancer pour la fin de saison suite à sa demie et son quart de finale lors des WTA 1000 de Guadalajara et Pékin, la Française a été battue d’en­trée à Zhengzhou par la 31e joueuse mondiale Jasmine Paolini.

La Française a manqué quatre balles de match sur le service de l’Italienne, à 5–4 dans le set décisif, avant de s’in­cliner en trois manches et 2h19 de jeu : 6–3, 4–6, 5–7.

Les semaines se suivent et se ressemblent malheu­reu­se­ment souvent pour la 10e joueuse mondiale ces derniers mois. Lorsqu’elle n’est pas dans un bon jour, Garcia paie les consé­quences de son jeu toujours aussi risqué et offensif.

Paolini prevails ✨



Jasmine Paolini takes down the No.6 seed Garcia in a thril­ling three set battle 3–6, 6–4, 7–5. #ZhengzhouOpen pic.twitter.com/q7fIImGbCN — wta (@WTA) October 11, 2023

« Le but sur ces derniers tour­nois de la saison, c’est d’aller cher­cher ce que je peux aller cher­cher afin de prendre de la confiance et de l’énergie pour la prépa­ra­tion foncière, et le début de l’année prochaine », décla­rait récem­ment Caroline, assurée de perdre 1375 points à l’issue du Masters (29 octobre au 5 novembre à Cancun), dont elle est tenante du titre mais pas quali­fiée pour cette édition 2023.