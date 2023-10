Dans une longue et passion­nante inter­view accordée au maga­zine GQ Allemagne, Roger Federer a répondu à la ques­tion suivante : « les exigences envers un profes­sionnel ont‐elles changé ces dernières années ? »

« Je pense que tout a évolué. Je l’ob­serve actuel­le­ment avec mes enfants. Mes fils de neuf ans doivent main­te­nant jouer au tennis quatre fois par semaine. Je trouve que c’est trop. Quand reste‐t‐il du temps pour les autres choses ? On inter­vient de plus en plus tôt pour préparer idéa­le­ment les jeunes à ce qui va arriver. Cela peut être positif ou négatif, mais je suis plutôt prudent à ce sujet », a répondu le Suisse, retraité des courts depuis septembre 2022.