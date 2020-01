A l’instar de Novak Djokovic, Rafael Nadal a réagi sur son compte Twitter au décès tragique du basketteur américain Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère à seulement 41 ans. « Je me suis réveillé ce matin avec l’horrible nouvelle de la mort tragique de l’un des plus grands sportifs au monde, a commenté l’Espagnol. Kobe Bryant, sa fille Gianna et d’autres passagers. Mes condoléances à sa femme et aux familles. Je suis sous le choc. » Le numéro 1 mondial doit affronter Nick Kyrgios en huitième de finale de l’Open d’Australie dans quelques heures.

I woke up this morning with the horrible news of the tragic death of one of the greatest sportsman in the world. Kobe Bryant, his daughter Gianna and other passengers. My condolences to his wife and families. I am in shock.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 27, 2020