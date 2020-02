Rafael Nadal a ouvert sa première académie loin de ses terres, ce challenge il a pu le relever car il a trouvé au Koweit toutes les conditions pour mener à bien ce projet : « Dès le premier contact avec l’équipe présente ici, je me suis senti en confiance. C’est important pour moi car en posant mon nom, je m’engage à respecter certaines valeurs. Je suis très heureux aujourd’hui car l’académie est un outil fantastique, je pense notamment à la halle couverte qui est juste fantastique. On avait déjà créé des centres en Grèce et au Mexique mais là il s’agit d’autre chose, c’est un vrai centre d’entraînement. J’espère que cela va devenir une vraie référence dans cette région et que l’on pourra dans un avenir plus ou moins proche former des champions du Koweit. »

De votre envoyé spécial au Koweit